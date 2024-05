Il Real Madrid vince la Liga se... tutte le combinazioni

Il club che ha vinto di più in Spagna e in Europa si sta avviando verso un altro trionfo. Match point per il Real Madrid, primo in Liga e che oggi alle 16.15 affronterà il Cadice in quella che potrebbe essere la partita decisiva per la vittoria del campionato.. Se dovesse finire così sia da una parte che dall'altra, il Real salirebbe a 87 punti col Barça a 74 in caso di pareggio (73 se dovesse perdere) e con 13 punti di distanza e solo 12 (quattro partite) a disposizione le Merengues sarebbero irraggiungibili.

- In caso di vittoria di entrambe le squadre sarebbe tutto rimandato di una settimana,. La squadra di Ancelotti corre come un treno dall'inizio della stagione: in campionato hanno perso una sola partita a fine settembre, 1-3 al Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Simeone; miglior attacco e miglior difesa della Liga.- Il Real Madrid quindi si avvia verso lo scudetto numero 36, ma se dovesse arrivare oggi non è prevista nessuna festa per celebrare il trionfo. Negli anni precedenti le vittorie delle Merengues venivano celebrate a Plaza de Cibeles a Madrid,nel ritorno della semifinale di Champions dopo il 2-2 dell'andata. Ed è vietato sbagliare.