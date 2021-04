Il Sassuolo si gode un Manuel Locatelli formato Nazionale. L'operazione costò 10 milioni più altri 2 milioni di bonus, questo l'incasso del Milan senza recompra e la spesa del Sassuolo con il dottor Squinzi che all'epoca spinse per regalarsi Locatelli, di cui ha potuto godersi crescita e progressi iniziali. Oggi è una realtà della squadra di De Zerbi e un grande obiettivo di mercato della Juve. Nessuna recompra, nessuna percentuale sulla futura cessione: il Milan non incasserà altri soldi in caso di addio di Locatelli dal Sassuolo.