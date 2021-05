Il, l’unico evento italiano sulla, è già in fase di organizzazione della quarta ed hybrid edition di novembre 2021.Novità di quest’anno sarà però il, una serie di format satelliti e di avvicinamento alIl primo formatè la seconda stagione del, il ritrovo virtuale dove esperti dellasi incontrano per fare “due chiacchiere”.con una puntata dal titolo emblematico. Puntata dedicata ai piani dei club per rimediare ai danni economici causati dalla pandemia globale, l’analisi finanziaria del calcio e ovviamente ai nuovi format come lae il progettoGli ospiti della prima puntata saranno il vicepresidente vicario della Lega Pro Marcel, il senior partner diAndreae FrancescaPer la seconda stagione è stato snellito anche il format con puntate da 30 minuti dalle 14,30 alle 15,00 ogni mercoledì.Sarà possibile seguire le puntate del Social Football Café sul canale Facebook ufficiale di Social Football Summit.Il Social Football Café è il primo progetto “Road to SFS21”.Continuate a seguirci e iscrivetevi alla nostra newsletter per non perdere nulla dal mondo della Football Industry.www.socialfootballsummit.com