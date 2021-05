La Football Association (FA) apre un'indagine sulle sei squadre inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) coinvolte nel progetto della Superlega e studia una legge per vietarla. E' quanto annunciato dalla federazione calcistica britannica in una nota ufficiale:



"Da quando siamo venuti a conoscenza della Superlega la nostra priorità e la nostra attenzione si sono rivolte alla prevenzione, ora come in futuro.



Durante questo periodo abbiamo avuto discussioni con il Governo, la Premier League e la Uefa. In particolare, ci siamo confrontati col Governo sulla legislazione che ci permetterebbe di prevenire ogni simile minaccia in futuro così da poter proteggere la piramide del calcio inglese.



La scorsa settimana abbiamo avviato un'indagine ufficiale sulla formazione della Superlega europea e sul coinvolgimento dei sei club inglesi. Abbiamo scritto a tutti i club per richiedere formalmente tutte le informazioni e le prove riguardanti la loro partecipazione. Una volta ottenute le informazioni richieste, valuteremo le misure appropriate da intraprendere. Chiaramente quanto accaduto era inaccettabile e avrebbe potuto causare gravi danni ai club di ogni livello del calcio inglese.



I tifosi hanno giocato un ruolo vitale e forte nel contribuire a fermare la nascita della Superlega e capiamo la loro frustrazione. Tuttavia, non possiamo perdonare il comportamento violento e criminale che ha avuto luogo prima della gara tra Manchester United e Liverpool, su cui la FA sta investigando".