Diego Godin con calma e tempo si è preso l'Inter: le difficoltà iniziali, le panchine, la titolarità post Covid con prestazioni dal profumo di Atletico Madrid. Eppure, il nome dell'uruguaiano continua a essere uno di quelli mercato: dalle voci di addio già lo scorso gennaio ai sondaggi concreti, di questi giorni, di queste ore, del Rennes.



CONTATTI AVVIATI - Trova conferme l'indiscrezione lanciata da le10sports: il club francese, che sogna anche Boga, ha avviato i primi contatti sia con l'Inter sia con il giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Arrivato a parametro zero dai Colchoneros, il Flaco non è ritenuto incedibile dall'Inter. Anche perché, per il momento, quelli che si possono considerare incedibili in casa nerazzurra sono davvero pochi.



COLPO CHAMPIONS - Il Rennes punta colpi Champions per arrivare pronti alla fase a gironi della massima competizione europea per club. E chi più di Godin, due volte finalista, per aumentare l'esperienza in un club che ha grandi ambizioni? I francesi ci provano per Godini. L'Inter ascolta...