Il Rennes prova a fare spesa in Italia e studia un doppio colpo dalla Serie A. Il primo nome è Diego Godin: contatti avviati, riferisce L'Equipe, con l'esperto centrale dell'Inter, in scadenza nel 2022. Dalla difesa all'attacco, perché il secondo profilo caldo è quello di Jérémie Boga: la concorrenza per l'esterno del Sassuolo è folta, c'è anche il Napoli, ma il giocatore ivoriano, si legge, avrebbe espresso il proprio gradimento per il Rennes.