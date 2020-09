Un'altra settimana è ormai alle spalle, ma in casa Inter non sono arrivate altre ufficialità nonostante la fretta palesata da Antonio Conte alla proprietà nerazzurra. L'allenatore salentino ha l'urgenza di inserire il prima possibile in rosa almeno alcuni dei rinforzi richiesti per poter iniziare a lavorare su schemi e movimenti e a partire da domani ogni giorno potrebbe essere quello buono per la chiusura di due delle operazioni già avviate da Marotta e Ausilio.L'accordo con la Roma e con Aleksandar Kolarov è già stato trovato da tempo. L'Inter verserà nelle casse dei giallorossi circa 1,5 milioni di euro più bonus, per un massimo di due di indennizzo al giocatore un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico per una seconda stagione a 3 milioni annui in base a presenze e risultati. Il serbo arriverà a Milano al termine degli impegni delle nazionali, ma l'affare non è in dubbio.Saranno giorni caldissimi anche per l'affare che porta ad Arturo Vidal. I contatti con l'agente del giocatore (lo stesso di Sanchez), Fernando Felicevich sono stati positivi al punto che il principio di accordo col giocatore per un biennale da 4,5 milioni a stagione c'è già. Manca ancora l'accordo fra il cileno e il Barcellona per la risoluzione dell'attuale contratto e solo quando sarà svincolato l'Inter piazzerà l'affondo. Le sensazioni sono così positive che già in questo fine settimana si parlava di possibile annuncio.Così non è stato e servirà ancora qualche giorno, con Conte che freme. Vidal, insieme a Nainggolan, rappresentano oggi il punto di partenza del suo nuovo centrocampo. Anche per il belga i discorsi sul futuro sono tutt'altro che chiusi. L'Inter non vuole più cederlo in prestito, ma solo a titolo definitivo, ma non ci sono offerte concrete a riguardo. Con queste premesse rimarrà a Milano e sarà valutato. Conte aspetta e inizierà a lavorare con gli uomini che ha a disposizione. La fretta però aumenta e in casa Inter aspettano una settimana che si prospetta decisiva.