La Lazio era pronta, a Formello nessun positivo e nessuna brutta sorpresa. Ne parla a Radio Olympia, il responsabile comunicazione del club: “Eravamo pronti da settimane con una Formello sanificata, abbiamo ripreso gli allenamenti individuali e scaglionati durante la giornata. Oggi si è esaurita la parte organizzative. La giornata viene divisa per orari, per giocatori e per campi. Ovviamente i gruppi di lavoro rispettano le distanze dovute. La fase è quella della riattivazione fisica.. Siamo stati attaccati sulla voglia di riprendere il campionato. Ma non per interessi personali. Si parla del sistema calcio, sarebbe un colpo durissimo se il campionato non finisse”.Non ci sono ancora date certe per ripartire, come sottolinea anche il ministro: “Le decisioni del governo? Le scorse settimane c’erano numeri ancora incerti, ci sta che non si era ancora presa una decisione.. Si è parlato del 18 come giorno per la ripresa degli allenamenti collettivi, me lo auguro. Poi mi auguro che venga fissato un giorno per la ripresa del campionato, prima avviene e meglio è. Ma sta alla politica prendere queste decisioni”.Nessuna brutta sorpresa in casa Lazio: “E’ questo il punto interrogativo che ancora non ci ha permesso una ripartenza certa e sicura.Dovremo capire cosa dirà il protocollo. Speriamo di capirlo nelle prossime ore.Non finire il campionato? Non ci siamo posti il problema, restiamo dell’idea che il campionato andrà finito. I tempi ci sono, compatibilmente con la situazione sanitaria italiana. In caso contrario sarà il presidente a prendere decisioni. Un eventuale ritiro? Rimane un punto interrogativo. Mi auguro di poter fare quello ad Auronzo di Cadore in estate dopo la fine del campionato. Magari in mezzo ai nostri tifosi, come gli ultimi”.