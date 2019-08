Edin Dzeko non sarà un calciatore dell'Inter. Il rinnovo di contratto ufficializzato ieri dalla Roma fino al 2022 ha lasciato spiazzati tutti i milioni di tifosi nerazzurri che speravano di vedere il bomber bosniaco accanto a Romelu Lukaku per completare un tandem d'attacco da sogno.



E invece no, il muro eretto dal ds giallorosso Petrachi ha retto, l'ad dell'Inter Beppe Marotta non ha affondato il colpo e non ha rilanciato e alla fine Dzeko ha scelto di legarsi ancora a lungo ai giallorossi.



Una scelta che ha riacceso l'amore dei tifosi romanisti per lui, e ha gettato benzina sul fuoco sull'ironia social contro gli interisti. Tweet, foto, meme, video, i social sono stati letteralmente presi d'assalto fra risate e sfottò che vi mostriamo nella nostra gallery.