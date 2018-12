Giovedì scorso contro il Qarabag, domenica contro il Southampton:. Sono trascorsi ben sette mesi da quella maledetta notte di Europa League al Wanda Metropolitano. Dopo soli 12 minuti di gioco il capitano dell’Arsenal si accascia sul terreno di gioco, la gravità dell’infortunio si intuisce fin da subito e infatti. Per celebrare il ritorno in campo del suo numero 6, il canale Youtube dei Gunners ha pubblicato un mini documentario nel quale Gary O’ Driscoll, il responsabile dello staff medico della società, racconta un aneddoto che riguarda proprio uno degli artefici della vittoria in Russia della Francia:Alla fine del primo tempo l’attaccante si reca nello spogliatoio dell’Arsenal e, con un lungo abbraccio, dimostra tutta la sua vicinanza al connazionale. Una storia a lieto fine, tutta la Francia sembra essere con lui. Niente di più sbagliato, l’intervista rilasciata a Canal Plus dopo la vittoria mondiale testimonia l’esatto contrario.: “Nei mesi successivi all’infortunio Deschamps mi ha chiamato una sola volta: per il mio compleanno a settembre. Sono amareggiato, molta gente mi ha deluso. Quando sei infortunato tutti ti dimenticano”.Ma non finisce qui; il difensore rincara la dose dichiarando addirittura di non aver tifato la sua nazionale.Il lato nascosto del francese è esploso con una rabbia inaudita dando vita ad un episodio forse senza precedenti. La complessità dell’infortunio ha avuto serie ripercussioni psicologiche nell’ex Lorient che probabilmente ha temuto di non poter più rialzarsi dopo il grossissimo rimpianto Mondiale., ma il recente ritorno in campo evidenzia una determinazione che difficilmente si poteva pronosticare.Un impiego perfettamente calibrato con il contagocce prima con la seconda squadra, poi in Europa League fino ai 90 minuti della trasferta di Southampton. La giusta attenzione per un giocatore importantissimo che veste da otto anni questa maglia e ne è diventato il capitano.e adesso è pronto a dimostrarlo per dimenticare una volta per tutte un’estate che poteva compromettere seriamente la sua carriera.