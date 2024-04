Il ritorno di Ulivieri a Coverciano

un' ora fa



"Sono contento di esser tornato!". Uno sguardo compiaciuto pur stanco, mentre chiude la portiera dell’auto che lo sta per riportare a casa, a San Miniato, intorno alle 16, dopo le sue prime 5 ore nella sua Coverciano da allenatore-direttore della scuola ritrovato. Renzo Ulivieri, a sorpresa, è apparso l'altro giorno in tarda mattinata al Centro Tecnico Federale, a 5 mesi di distanza dalla sua ultima presenza. Mesi di stop dovuti alla lunga degenza ospedaliera, al Santo Spirito di Roma, in seguito a un doppio intervento chirurgico.



IL RITORNO DI ULIVIERI A COVERCIANO - Un mese di degenza nella sua patria toscana lo ha ritemprato moralmente al punto di permettergli la sortita odierna. Lezione sul campo al mattino e in aula nel pomeriggio, ai partecipanti al corso Uefa A, con pranzo nel ristorante del CTF. Ulivieri ha fatto visita anche alla sede dell’Assoallenatori, di cui è presidente dal 2004. Una grande ondata emotiva lo ha accompagnato in questa sua nuova epifania miracolosa.