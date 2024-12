Il River Plate rivuole Quarta, dall'Argentina: "Il Chino ha detto sì". Cosa manca con la Fiorentina

Getty Images

A pochi mesi dal rinnovo di contratto fino al 2028 e con i gradi effettivi di capitano da quando Biraghi è stato protagonista dell'esclusione dai convocati di Palladino, il difensore argentino della FiorentinaColpa del fatto che ha perso il posto da titolare a vantaggio di Ranieri e Comuzzo, del passaggio alla difesa a 4 invece che a 3 e degli arrivi di Pongracic, Moreno e Valentini. La società viola potrebbe far cassa con una cessione.E ad essere interessato è proprio il club che nel 2020 ha ceduto Quarta ai viola, ovvero il. Secondo Gianluca Di Marzio, i Millonarios avrebbero già fatto pervenire alla Fiorentina una prima offerta ritenuta ancora non sufficiente. Ci sarà tempo per aggiustare il tiro.

River negocia el regreso de Lucas Martínez Quarta. El defensor dio luz verde para volver.

Ya se busca avanzar con Fiorentina: se hizo una primera oferta y por ahora no hay acuerdo. El "Millonario" seguirá intentando. pic.twitter.com/1ZGC6geLAM — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 25, 2024

Da parte sua, il Chino non chiude al ritorno nella sua vecchia squadra, almeno stando a quel che viene riportato in, dove sida parte del difensore all'operazione.