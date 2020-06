Andrà via, ormai ci sono pochi dubbi. ​il suo futuro è in un'altra squadra, in un altro Paese, in un nuovo campionato. Lo aveva fatto capire il suo allenatore Jesse Marsch, alla viglia della sfida contro il Lask, lo conferma la scelta di mercato di questi giorni del club controllato dalla Red Bull. I: 21 anni, l'esterno offensivo è sbarcato al Norimberga la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall'Hoffenheim sta vivendo una stagione da urlo, con 10 gol e 1 assist in 30 partite. La trattativa è in piedi e potrebbe chiudersi a inizio luglio.L'inizio del prossimo mese sarà importante anche per capire il prossimo step di ​Szoboszlai.Su di lui c'è mezz'Europa, dall'Arsenal all'Hertha Berlino, dal Siviglia alla Lazio,. Il problema principale è rappresentato dal prezzo, per lasciarlo partire il Salisburgo vuole almeno 25 milioni di euro.Intanto ​Szoboszlai continua a lanciare segnali sui social., a segno con il Lecce, un messaggio che fa seguito al ​cuore rosso, fiammeggiante postato una ventina di giorni fa in risposto a un commento del portoghese . C'è feeling tra i due, c'è feeling con il Milan. Il tempo delle risposte è quasi arrivato.