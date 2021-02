Sami Khedira saluta la Juve. Tramite un post su Instagram, il neo-centrocampista dell'Hertha Berlino ha scritto: "Ogni viaggio ha una fine. Ma il ricordo resterà sempre!



Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di successo. Come squadra siamo stati 5 volte in 5 anni campioni d'Italia, abbiamo vinto 3 volte la Coppa e una volta la Supercoppa: sono fiero di essere stato parte di questa era. Per me è sempre stato un onore poter portare questa maglia pluripremiata e porto con me tanti bei momenti e ricordi. Sono le persone a rendere questa squadra particolare e sono davvero contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo per il futuro e incrocio le dita che quest'anno vada in porto "La Decima", sarebbe davvero un capolavoro! Per sempre, Forza Juve #FinoAllaFine".