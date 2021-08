Tramite un lungo post sui social,ha voluto salutare lanel giorno dell'ufficialità del ritorno al. "Oggi me ne vado da uno splendido club, il più grande in Italia e sicuramente uno dei più grandi in tutta Europa" ha scritto su Instagram. "In conclusione, possiamo tutti guardarci indietro e realizzare che abbiamo raggiunto grandi cose, non tutte quelle che volevamo, ma abbiamo scritto una bella storia insieme.“Juve, storia di un grande amoreBianco che abbraccia il neroCoro che si alza davveroJuve per sempre sarà…”Sarò sempre uno di voi. Ora siete parte della mia storia, così come mi sento parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore". Nel video diffuso sui social, però, ha scritto "grazzie Juve", ricevendo parecchie ironie in merito all'errore ortografico.