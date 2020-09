Cengiz Under ha parlato del suo addio alla Roma e dell'operazione lo ha portato al Leicester in prestito con diritto di riscatto. E ha salutato sui social i tifosi giallorossi: “Tre anni fa, quando ho varcato questa porta, sono venuto per iniziare una grande sfida. Durante la mia permanenza qui, ho amato non solo l’AS Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le persone di questa meravigliosa città. Sono sinceramente grato a tutti i tifosi per l’amore e il supporto che mi hanno dato sin dal mio primo momento qui. Dopo questo nostro tempo insieme, ho una nuova sfida davanti a me. Grazie a Brendan Rodgers, a tutto lo staff e la direzione, per avermi dato fiducia in questo nuovo capitolo. Grato alla mia famiglia e al mio agente che mi hanno sempre supportato. Non vedo l’ora di riflettere la mia passione sul campo”.