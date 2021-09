a come lo avevamo conosciuto nelle ultime stagioni con la maglia del Sassuolo e, in parte, con la Nazionale, quelle della definitiva esplosione e consacrazione. Prima di un sospirato e attesissimo trasferimento in bianconero che lo ha posto immediatamente sotto i riflettori trattandosi del grande e unico investimento per il centrocampo effettuato nell'ultima finestra di mercato., accompagnato da una crescita graduale e costante,, playmaker ma anche mezz'ala capace di andare a concludere l'azione, come si è vista anche in occasione dell'ultimo turno di campionato contro la Sampdoria., al giocatore di scuola Milan, pericolo di pubblico numero uno. Un'operazione riuscita alla perfezione, come ha riconosciuto anche Massimiliano Allegri al termine della partita.del gioco, considerati i soli(20 in meno del compagno di nazionale e ieri avversario Jorginho),e termine con successo e tre dribbling. Nessun passaggio chiave e nemmeno un tiro o un assist in 90 minuti (dati tratti da Whoscored)., memori di quanto visto soprattutto al Sassuolo alla corte di Roberto De Zerbi: una capacità di essere incisivo all'interno della partita sotto più aspetti, soprattutto in termini di proposta di gioco. Una missione replicabile anche alla Juventus, considerate le caratteristiche complementari del compagno di reparto Bentancur.Dopo il salvataggio decisivo di La Spezia, anche contro il Chelsea si è vista la versione che non ti aspetti di Locatelli: poco appariscente ma non per questo utile. Solo per il momento, può bastare così.