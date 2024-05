Il Sassuolo cerca il bis con l’Inter per sperare di salvarsi e si gioca a 5,95

7 minuti fa



Lo scudetto è stato vinto e la festa che ne è seguita è ormai terminata. L'Inter si prepara a tornare in campo per affrontare, nella 35a giornata di Serie A, un Sassuolo in crisi di risultati ed a cinque punti dalla zona salvezza quando mancano solo quattro gare di campionato da disputare. E dire che il Sassuolo è l’unica squadra che quest’anno ha battuto la corazzata nerazzurra di Inzaghi. Ora occupa la penultima posizione di classifica e cercherà punti fondamentali per non retrocedere sabato sera alle 20:45. Il Sassuolo ha vinto 9 delle 21 sfide in serie A contro l’Inter con cui ha pareggiato due volte e perso dieci gare. Al Mapei Stadium mai un pareggio nei precedenti dieci confronti con quattro vittorie dei padroni di casa e sei degli ospiti. Ancora una volta è l’Inter la formazione favorita dagli analisti il cui 2 è bancato a 1,48, lontanissimo dall’1 a 5,95 e con l’X che moltiplica per 4,65. E’ sempre Lautaro Martinez il leader della speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della partita a 4,75, a seguire Thuram a 6,50, Calhanoglu a 6,75, Arnautovic a 7,50, Sanchez a 7,75, Frattesi a 8,75, Pinamonti a 9,00, Mkhitaryan a 9,50, poi tutti gli altri e con Tojlan a chiudere a 48,00 la graduatoria.