Il Sassuolo è in Serie B: la genesi di una tragedia. Il futuro non sorride, il mercato chiamerà i big

Fatale la sconfitta in casa contro il Cagliari (che ha salvato matematicamente i sardi) e i successivi punti ottenuti da Frosinone ed Empoli. Era una missione impossibile, vista la pessima annata registrata dagli emiliani, che hanno messo a referto solo 29 punti, pur registrando successi importanti come la doppia vittoria sull’Inter (unica squadra in campionato a battere i nerazzurri) o il pareggio casalingo contro il Milan, tutti risultati che sembravano aver ri-alimentato le speranze di una salvezza che, alla fine, non è arrivata.

(solo la Salernitana ha perso di più in questa stagione). A rendere ancora più pesante il passivo in quest’annata, sono i soli 42 gol fatti, ma soprattutto le 74 reti subite (anche qui, solo i campani hanno preso più gol in tutta la Serie A).

Alessio Dionisi, complici i pessimi risultati e la crisi vissuta per tutta a prima parte dell’annata, è stato esonerato, lasciando spazio prima al tecnico della Primavera Bigica e poi al maestro delle salvezze disperate, Davide Ballardini, che tanto bene aveva fatto specialmente a Cagliari, Palermo e Genova, sponda rossoblù.Non proprio il massimo della fortuna per una squadra che, nel 2016, aveva stupito tutti qualificandosi, per la prima volta nella storia, in Europa League.

, che mai era riuscito a ripetere un’annata simile a quel 6° posto, ma che nemmeno mai aveva vissuto i fantasmi di una possibile retrocessione, divenuta realtà oggi. Ed è chiaro che, con questo risultato disastroso ottenuto sul campo,Dalla triade di portieri Cragno (può tornare a Monza e ripartire), Consigli, Pegolo (per questioni anagrafiche), passando Kumbulla, Viti e Doig che possono avere mercato in Serie A, così come Thorstvedt e Matheus Henrique. Ma i grandi casi riguarderanno Laurienté, Pinamonti e, soprattutto Berardi, cercato dalla Juventus da anni, ma il cui infortunio può minare le certezze di un futuro in una big. E poi ci sarà da definire il destino dello stesso Ballardini.