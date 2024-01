Il Sassuolo pensa a Possanzini per la panchina: da vice De Zerbi al Mantova dei miracoli

ADG

Un annata agrodolce fino a questo momento, con i clamorosi successi contro Inter e Juventus, le prime due della classifica, ma anche un 14esimo posto che non può soddisfare, visto gli excursus degli anni scorsi. Il Sassuolo pensa già al tecnico della prossima stagione, in caso di addio da parte di Alessio Dionisi: piace molto l'allenatore del Mantova, Davide Possanzini, che sta facendo molto bene in Serie C, con un insperato primo posto dopo la riammissione in seguito al ripescaggio, ed è già stato in neroverde come secondo di Roberto De Zerbi.



LA SCUOLA DE ZERBI - L’ex capitano del Brescia sta vivendo la migliore annata della propria carriera, nella città di Virgilio, dopo tanta gavetta, partendo dalla Primavera delle Rondinelle dopo essere stato secondo dell'attuale allenatore del Brighton, tra Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shakhtar Donetsk.



IL MANTOVA DEI MIRACOLI - Ad oggi primo posto in classifica nel Girone A di Serie C, con 16 vittorie e la bellezza di 41 gol realizzati e appena 13 reti subite, che hanno portato il Mantova a raggiungere 50 punti, a +7 sul Padova secondo e umiliato ieri sera all'Euganeo con un perentorio 5-0. Una squadra spettacolare che ripropone i crismi del gioco del maestro: Possanzini ha imparato a lungo dall'ex compagno. passato in Premier League, vivendo con lui anche la sfortunata esperienza in Ucraina.