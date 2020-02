Il Sassuolo vince in rimonta contro la Spal e sogna un piazzamento in Europa. I neroverdi di De Zerbi vanno sotto per il gol segnato al 23' da Bonifazi, poi nella ripresa prima pareggiano con Caputo, su rigore al 65', poi la vincono con un gol al 91' di Jeremie Boga. La Spal resta ultima, Semplici verso l'esonero. Il Sassuolo può sognare. Guarda gli highlights della partita!