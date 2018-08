La sfida contro la Juventus in casa Lazio ha lasciato il segno. Seconda sconfitta consecutiva, un piccolo campanello d'allarme al netto di un calendario stagionale decisamente sfavorevole, almeno per quanto riguarda le prime due giornate. Il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, racconta le ragioni tattiche che hanno spinto il mister a scegliere Wallace, e che tipo di formazione ha scelto Allegri: "C’è una componente fisica nella scelta di Wallace dal primo minuto nel terzetto difensivo con Acerbi e Radu: il brasiliano si sta allenando bene, contro il Napoli avevamo preferito inserire Bastos all’intervallo dopo l’infortunio di Luiz Felipe perché il passo dell’angolano è più simile agli avanti azzurri. All’Allianz Stadium avevamo ipotizzato che Ronaldo potesse agire centralmente con Mandzukic esterno, cosa che è accaduta a gara in corso, ed il classe 1994 aveva i centimetri per poter contrastare il croato nel gioco aereo. Allegri è un grande stratega, la formazione da lui schierata, senza Dybala e Douglas Costa, è stata decisa con grande rispetto per la Lazio e le gare dell’anno scorso nelle quali abbiamo battuto due volte la Juventus, mentre all’Olimpico la sfida è stata decisa dalla singola magia del numero 10 bianconero. Ronaldo e Mandzukic non sono giocatori che danno copertura alla squadra, Bernardeschi, invece, non ha mai lasciato soli Khedira e Cancelo. La scelta di schierarsi in inferiorità a centrocampo non è quasi mai felice per i nostri avversari, per questo l’allenatore della Juventus ha scelto un undici di grande equilibrio".