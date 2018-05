C'è anche il lavoro discreto ma senza sosta di Andrea Agnelli dietro il ciclo di successi del club bianconero. Il proprietario e numero uno del club infatti è più che mai operativo e non si limita a una funzione di rappresentanza. "Da Calciopoli in poi - scrive il Corriere dello Sport - esiste una differenza sostanziale tra la Juve e le altre società italiane: il padrone del club lavora tra le dieci e le 12 ore al giorno in sede. E' solo lui a rappresentarlo. Non è così in nessun'altra società, dove troviamo ai vertici industriali che si occupano di cinema o di moda e che vivono in America o in Cina.