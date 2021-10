Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale. I. Nel “Contropremio” con due rigori provocati il granata Djidji e lo juventino Szczesny, nel “My penalty” primo posto per l’empolese Henderson raggiunto da Dzeko e Osimhen.Scamacca (Sassuolo)Rrahmani (Napoli)Maggiore (Spezia)Pinamonti (Empoli)Luiz Felipe (Lazio)Bentancur (Juventus)Thorsby (Sampdoria)Haps (Venezia)Castillejo (Milan)Binks (Bologna)3 punti: Tonali (Milan); Thorsby (Sampdoria); Maggiore (Spezia) 2 punti: Palomino (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Nandez (Cagliari); Martinez Quarta e Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter); Bentancur (Juventus); Milinkovic (Lazio); Osimhen (Napoli); Mamadou Coulibaly e Ribery (Salernitana); Bremer (Torino); Barak (Verona)PREMIO “ROBERTO BAGGIO” (IL GESTO TECNICO)(Sassuolo): spalanca a Scamacca la via del vantaggio con un tocco di prima(Napoli): azione sul gol di Osimhen(Spezia): il gol, mezzo collo a giro sul palo lontano(Atalanta): sinistro a giro sul secondo palo(Lazio): punizione al bacio per Milinkovic(Juventus): rovesciata a inizio secondo tempo, parata da Rui Patricio(Cagliari): il gol con stop, controllo e botta dal limite dell'area(Milan): assist per Giroud(Bologna): il gol3 punti: Barrow (Bologna); Nico Gonzalez (Fiorentina); Dybala (Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli) 2 punti: Marin (Cagliari); Felipe Anderson (Lazio); Abraham (Roma); Berardi (Sassuolo)Vasquez (Genoa): evitando il terzo gol del SassuoloDjidji (Torino): chiusura sul lancio di Politano per InsigneStrandberg (Salernitana): intervento decisivo in areaDemiral (Atalanta): respinta sulla linea di porta, con Musso battuto, su tiro di HendersonLuiz Felipe (Lazio): respinta alla disperata su tiro di De Vrij nel recuperoDanilo (Juventus): scivolata su Abraham nell’occasione che ha poi generato il caso OrsatoGodin (Cagliari): ruba palla in modo impeccabile a CandrevaTomori (Milan): deviazione in angolo il destro a botta sicura di BarakN. Gonzalez (Fiorentina): salva lo 0-2 in pieno recuperoNuytinck (Udinese): intervento in chiusura su ripartenza avversaria4 punti: Koulibaly (Napoli) 3 punti: Acerbi (Lazio); Tonali (Milan); Ibanez (Roma); Ferrari (Sassuolo); Nuytinck (Udinese) 2 punti: Medel (Bologna); Carboni (Cagliari); Bastoni (Inter); Luiz Felipe (Lazio); Tomori (Milan); Strandberg (Salernitana); Yoshida (Sampdoria); Djidji (Torino); Dawidowicz (Verona)Sirigu (Genoa): deviazione con le unghie, e con l'aiuto del palo, il tentativo a botta sicura di DjuricicOspina (Napoli): salva a tu per tu con BrekaloProvedel (Spezia): para un rigore in movimento di SimyVicario (Empoli): prodezza su colpo di testa ravvicinato di MalinovskyiHandanovic (Inter): grande intervento su BasicSzczesny (Juventus): rigore parato a VeretoutCragno (Cagliari)Terracciano (Fiorentina): parata su OkerekeTatarusanu (Milan): intervento su IlicSilvestri (Udinese): d’istinto su Soriano6 punti: Audero (Sampdoria) 5 punti: Skorupski (Bologna); Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa) 4 punti: Handanovic (Inter); Rui Patricio (Roma); Silvestri (Udinese) 3 punti: Musso (Atalanta); Reina (Lazio); Ospina (Napoli); Belec (Salernitana); Zoet (Spezia); Milinkovic-Savic (Torino); Maenpaa (Venezia) 2 punti: Cragno (Cagliari); Dragowski e Terracciano (Fiorentina); Szczesny (Juventus); Maignan (Milan); Consigli (Sassuolo); Montipo’ (Verona) 1 punto: Tatarusanu (Milan); Provedel (Spezia)Classifica generale: 5 assist: Barella (Inter) 4 assist: Luis Alberto (Lazio) 3 assist: Pasalic (Atalanta), Barrow (Bologna), Marin (Cagliari), Rovella (Genoa), Ilic (Verona)Zielinski (Napoli)Zappacosta (Atalanta)Barella (Inter)Patric (Lazio)Mkhitaryan (Roma)2 punti: Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli) 1 punto: Gosens e Zappacosta (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavoletti e Keita Balde (Cagliari); Vlahovic e Bonaventura (Fiorentina); Badelj e Pandev (Genoa); Barella (Inter); Acerbi, Muriqi e Patric (Lazio); Elmas, Di Lorenzo e Zielinski (Napoli); Pedro, Zaniolo e Mkhitaryan (Roma); Djuric (Salernitana); Caputo (Sampdoria); Boga (Sassuolo); Arslan (Udinese); Okereke (Venezia); Simeone (Verona)Kone (Torino)Bandinelli (Empoli)A. Bastoni (Inter)Hysaj (Lazio)Szczesny (Juventus)2 punti: Szczesny (Juventus); Djidji (Torino) 1 punto: Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano e Theathe (Bologna); Godin (Cagliari); Vicario, Zurkowski e Bandinelli (Empoli); Callejon, Igor e Martinez Quarta (Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Skriniar e A. Bastoni (Inter); Akpa Akpro e Hysaj (Lazio); Consigli (Sassuolo); Zoet ed Erlic (Spezia); Kone (Torino); Silvestri (Udinese); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää (Venezia); Dawidowicz (Verona)I CRITERIQuesti i nostri criteri Premio “Rino Gattuso” (il combattivo): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenzaPremio “Roberto Baggio” (il gesto tecnico): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaPremio “Fabio Cannavaro” (l’intervento difensivo): In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigorePremio “Dino Zoff” (la parata): In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaPremio “Gianni Rivera” (l’assist): In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzatiPremio “My penalty (rigore a favore): In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroContropremio (rigore a sfavore): In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore.