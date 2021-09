, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.Palomino, Bonaventura, Skriniar, Tonali, Mamadou Coulibaly e Thorsby nel “Gattuso”, Dybala nel “Baggio”, Ibanez e Ferrari nel “Cannavaro”, Audero nello “Zoff” e il trio Barella, Luis Alberto e Marin nel “Rivera”.Faraoni (Verona)Skriniar (Inter)Praet (Torino)Bonaventura (Fiorentina)Mamadou Coulibaly (Salernitana)Thorsby (Sampdoria)Milinkovic (Lazio)Tonali (Milan)Vacca Jr (Venezia)Elmas (Napoli)2 punti: Palomino (Atalanta); Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter);Tonali (Milan); Mamadou Coulibaly (Salernitana); Thorsby (Sampdoria)1 punto: Arnautovic (Bologna); Nandez e Marin (Cagliari); Haas eBandinelli (Empoli); Martinez Quarta e Vlahovic (Fiorentina); Badelj(Genoa); Bentancur (Juventus); Lucas Leiva e Milinkovic (Lazio);Saelemaekers (Milan); Osimhen, Mario Rui ed Elmas (Napoli); Cristante(Roma); Djuricic e Berardi (Sassuolo); Maggiore (Spezia); Bremer e Praet(Torino); Walace (Udinese); Busio e Vacca Jr (Venezia); Zaccagni e Ilic(Verona)Lo. Pellegrini (Roma): gol di tacco al voloDzeko (Inter): gol di punta in anticipo sul difensoreFrattesi (Sassuolo): inserimento box to box con tanto palo al terminedella cavalcataSaponara (Fiorentina): assist di tacco al volo per il gol di BonaventuraKechrida (Salernitana): cavalcata palla al piede per 70 metriCandreva (Sampdoria): assist con un tocco sotto per la rete di CaputoMarin (Cagliari): tocco sotto sul gol dell'1-1Dybala (Juventus): tacco volante nella propria metà campo che innesca uncontropiedeBourabia (Spezia): tiro da 20 metri dopo slalom e golKoulibaly (Napoli): conclusione di collo pieno, al volo, per il 3-02 punti: Dybala (Juventus)1 punto: Pasalic, Muriel e Zappacosta (Atalanta); Arnautovic (Bologna);Nandez e Marin (Cagliari); Bajrami (Empoli); Nico Gonzalez e Saponara(Fiorentina); Cambiaso (Genoa); Calhanoglu, Correa, Dimarco e Dzeko(Inter); Morata (Juventus); Felipe Anderson e Immobile (Lazio); Maignan,Giroud e Leao (Milan); L. Insigne e Koulibaly (Napoli); Shomurodov,Mkhitaryan, El Shaarawy e Lo. Pellegrini (Roma); Kechrida (Salernitana);Candreva (Sampdoria); Traoré, Djuricic e Frattesi (Sassuolo); Bourabia(Spezia); Buongiorno (Torino); Pussetto e Samardzic (Udinese); Okereke(Venezia)Dawidowicz (Verona): recupero in area su ZanioloFerrari (Sassuolo): salvataggio sulla lineaCriscito (Geona): si immolai in scivolata su Gonzalez lanciato a reteGyombér (Salernitana): deviazione di testa su colpo di testa di Gosens,evita lo 0-2Yoshida (Sampdoria): intervento decisivo in areaAcerbi (Lazio): chiusura sul palo su NandezTomori (Milan): recupero su Rabiot lanciato a reteNikolaou (Spezia): una serie di ottimi interventi3 punti: Ibanez (Roma); Ferrari (Sassuolo)2 punti: Carboni (Cagliari); Acerbi (Lazio); Koulibaly (Napoli); Nuytinck(Udinese)1 punto: Palomino (Atalanta); Hickey e Medel (Bologna); Luperto eMarchizza (Empoli); Pulgar (Fiorentina); Criscito (Geona); Bastoni,Calhanoglu e D’Ambrosio (Inter); Bonucci (Juventus); Luiz Felipe e Marusic(Lazio); Tonali e Tomori (Milan); Lassana Coulibaly e Gyomber(Salernitana); Yoshida (Sampdoria); Hristov e Nikolau (Spezia); Lukic eZima (Torino); Dawidowicz (Verona)Rui Patricio (Roma): deviazione su tiro in piena area di CaprariHandanovic (Inter): prodezza su SorianoSirigu (Genoa): respinta a mano aperta su conclusione di Bonaventurasporcata da Criscito e poi di pugno su DuncanMusso (Atalanta): deviazione in corner su sinistro di Gondo diretto sottol'incrocioAudero (Sampdoria): respinta d’istinto su girata da due passi di MancusoCragno (Cagliari): parata su Immobile al 75’Szczesny (Juventus): deviazione su diagonale di KaluluSilvestri (Udinese): deviazione su tiro sul secondo palo di Insigne4 punti: Audero (Sampdoria)3 punti: Skorupski (Bologna); Sirigu (Genoa); Rui Patricio (Roma); Zoet(Spezia); Silvestri (Udinese)2 punti: Musso (Atalanta); Vicario (Empoli), Milinkovic (Torino)1 punto: Cragno (Cagliari); Terracciano (Fiorentina); Handanovic (Inter);Reina (Lazio), Maignan (Milan); Ospina (Napoli); Belec (Salernitana);Consigli (Sassuolo); Maenpaa (Venezia); Montipo’ (Verona)3 assist: Barella, Luis Alberto e Marin2 assist: Ansaldi, Dybala, Abraham, Bereszynski, Cambiaso, Dimarco, JoaoPedro, Milinkovic-Savic, ShomurodovBadelj (Genoa)1 punto: Gosens (Atalanta); Pavoletti e Keita Balde (Cagliari); Henderson(Empoli); Vlahovic e Bonaventura (Fiorentina); Badelj (Genoa); Acerbi(Lazio); Elmas e Di Lorenzo (Napoli); Pedro (Roma); Djuric (Salernitana);Arslan (Udinese)Igor (Fiorentina)1 punto: Maehle e Djimsiti (Atalanta); Soriano (Bologna); Vicario(Empoli); Callejon e Igor (Fiorentina); Sabelli (Genoa); Szczesny(Juventus); Zoet ed Erlic (Spezia); Caldara, Ceccaroni e Mäenpää (Venezia)In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenzaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigoreIn ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzatiIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroIn ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.