. Sette classifiche con varie specialità, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.. Nel “Contropremio” Szczesny e Djidji, nel “My penalty” Henderson, Dzeko e Osimhen.Pobega (Torino)Perisic (Inter)Barak (Verona)Anguissa (Napoli)Ribery (Salernitana)Saponara (Fiorentina)Ilicic (Atalanta)Kiyine (Venezia)Barrow (Bologna)Maggiore (Spezia): Maggiore (Spezia): Tonali (Milan); Thorsby (Sampdoria); Barak (Verona): Palomino (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Nandez (Cagliari); Martinez Quarta e Bonaventura (Fiorentina); Skriniar (Inter); Bentancur (Juventus); Milinkovic (Lazio); Osimhen (Napoli); Mamadou Coulibaly e Ribery (Salernitana); Bremer (Torino)Caicedo (Genoa): assist per Destro in occasione del golCalhanoglu (Inter): tiro all’incrocio, con impercettibile deviazioneSimeone (Verona): per la quaterna...Cristante (Roma): il passaggio in profondità per AbrahamPinamonti (Empoli): pallonetto su rigoreSaponara (Fiorentina): il tiro a giro che si stampa sul paloBeto (Udinese): il gol di testa con stacco incredibileOkereke (Venezia): la conclusione del golBennacer (Milan): la rete con un tiro al volo di sinistro dal limite dell'areaCaputo (Sassuolo): controllo in corsa su pallone spiovente: Barrow (Bologna); Nico Gonzalez (Fiorentina); Dybala (Juventus); Leao (Milan); L. Insigne (Napoli): Marin (Cagliari); Saponara (Fiorentina); Calhanoglu (Inter); Felipe Anderson (Lazio); Abraham (Roma); Berardi (Sassuolo); Okereke (Venezia)Buongiorno (Torino): chiusura su GhiglioneDawidowicz (Verona): stoppa sul nascere molte occasioni significativeMancini/Ibanez: si immolano rovinando sul palo per deviare il tiro di OsimhenLuperto (Empoli): salva sulla linea di porta il colpo di testa di StrandbergLykogiannis (Cagliari): con una diagonale spazza via il pallone sul cross di Vlahovic per GonzalezKoopmeiners (Atalanta): porta via il pallone a Beto in area di rigoreChiriches (Sassuolo): grande recupero su OkerekeColley (Sampdoria): anticipo in area su Nzola: Koulibaly (Napoli); Ibanez (Roma): Acerbi (Lazio); Tonali (Milan); Ferrari (Sassuolo); Nuytinck (Udinese); Dawidowicz (Verona): Medel (Bologna); Carboni (Cagliari); Luperto (Empoli); Bastoni (Inter); Luiz Felipe (Lazio); Tomori (Milan); Mancini (Roma); Strandberg (Salernitana); Yoshida (Sampdoria); Djidji (Torino)Sirigu (Genoa): sul colpo di testa di BuongiornoHandanovic (Inter): prodezza su MorataOspina (Napoli): l’uscita bassa nel finaleVicario (Empoli): respinta sulla linea sul colpo di testa di DjuricCragno (Cagliari): bella parata su GonzalezMusso (Atalanta): salva con una manata sulla linea un gol fattoRomero (Venezia): deviazione in angolo su tiro di BerardiTatarusanu (Milan): respinta su ArnautovicAudero (Sampdoria): intervento su Strelec: Audero (Sampdoria): Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa): Skorupski (Bologna); Handanovic (Inter): Musso (Atalanta); Ospina (Napoli); Rui Patricio (Roma); Silvestri (Udinese): Cragno (Cagliari); Reina (Lazio); Belec (Salernitana); Zoet (Spezia); Milinkovic-Savic (Torino); Maenpaa (Venezia): Dragowski e Terracciano (Fiorentina); Szczesny (Juventus); Maignan e Tatarusanu (Milan); Consigli (Sassuolo); Montipo’ (Verona): Provedel (Spezia); Romero (Venezia): Barella (Inter): Pasalic (Atalanta); Luis Alberto (Lazio); Caprari (Verona): Barrow (Bologna); Marin (Cagliari); Rovella (Genoa); Milinkovic (Lazio); Ansaldi (Torino); Ilic (Verona)Alex Sandro (Juventus)Pinamonti (Empoli)Biraghi (Fiorentina): Henderson (Empoli); Dzeko (Inter); Osimhen (Napoli): Gosens e Zappacosta (Atalanta); De Silvestri (Bologna); Pavoletti e Keita Balde (Cagliari); Pinamonti (Empoli); Vlahovic, Bonaventura e Biraghi (Fiorentina); Badelj e Pandev (Genoa); Alex Sandro (Juventus); Barella (Inter); Acerbi, Muriqi e Patric (Lazio); Elmas, Di Lorenzo e Zielinski (Napoli); Pedro, Zaniolo e Mkhitaryan (Roma); Djuric (Salernitana); Caputo (Sampdoria); Boga (Sassuolo); Arslan (Udinese); Okereke (Venezia); Simeone (Verona)Dumfries (Inter)Strandberg (Salernitana)Keita Balde (Cagliari): Szczesny (Juventus); Djidji (Torino): Maehle, Djimsiti e Demiral (Atalanta); Soriano e Theathe (Bologna); Godin e Keita Balde (Cagliari); Vicario, Zurkowski e Bandinelli (Empoli); Callejon, Igor e Martinez Quarta (Fiorentina); Sabelli e Maksimovic (Genoa); Skriniar, A. Bastoni e Dumfries (Inter); Akpa Akpro e Hysaj (Lazio); Strandberg (Salernitana); Consigli (Sassuolo); Zoet ed Erlic (Spezia); Kone (Torino); Silvestri (Udinese); Caldara, Ceccaroni, Mäenpää (Venezia); Dawidowicz (Verona)In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso di appartenenzaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, una finta, un lancio di 50 metri, una rete stupendaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ogni gara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata, una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la palla conquistata nella propria area di rigoreIn ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara) che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisivaIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fanno l’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist da calci piazzatiIn ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che si sono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un tocco di mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiroIn ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hanno causato un rigore.