Ventitreesima puntata della rubrica degli, dal gesto tecnico alla grande parata, dalla combattività al più efficace intervento difensivo, dai rigori (procurati e provocati) agli assist. Pubblicheremo una classifica giornata per giornata e una classifica totale.(ma Tonali sta rimontando, ora è a -2)(ma ha accorciato anche Lautaro Martinez);(a +1 su Bani e Tomori); ancora; infine-------------------------------------------------------Tonali (Milan)Bajrami (Empoli)Rrahmani (Napoli)Manaj (Spezia)Bremer (Torino)De Vrij (Inter)Maleh (Fiorentina)Patric (Lazio)Ekuban (Genoa)Tameze (Verona)------------------------------8 punti: Maggiore (Spezia)6 punti: Tonali (Milan)5 punti: Milinkovic (Lazio); Skriniar (Inter); Thorsby (Sampdoria); Bremer(Torino)4 punti: Medel (Bologna); Nandez (Cagliari); Bonaventura (Fiorentina);Ribery (Salernitana); Pobega (Torino); Barak e Tameze (Verona)3 punti: D. Zapata (Atalanta); Arnautovic (Bologna); Joao Pedro(Cagliari); Barella (Inter); Bentancur (Juventus); Anguissa e Mario Rui(Napoli); Frattesi e Berardi (Sassuolo); Beto (Udinese)-------------------------------------------------------------Hernandez (Milan): accelera, rientra sul sinistro saltando due avversari ecalcia con forza.Abraham (Roma): il colpo di tacco nell'azione che porta al gol di ZanioloDi Lorenzo (Napoli): colpo di tacco in area per LozanoVerde (Spezia): un gran gol al volo col piede ‘sbagliato’Brekalo (Torino): assist di tacco per la conclusione di MandragoraLautaro Martinez (Inter): rovesciata alta sopra la traversa.Ikoné (Fiorentina): il taglio al centro e l’assist per Odriozolanell’azione del rigoreZaccagni (Lazio): dribbling in area e in una frazione di secondo alza latesta e tira una sventola sul paloSturaro (Genoa): discesa a seminare avversari e cross per PortanovaCaprari (Verona): gol di tacco dall’altissimo coefficiente tecnico-----------------------------6 punti: Leao (Milan)5 punti: Lautaro Martinez (Inter); Dybala (Juventus); Mkhitaryan (Roma);Okereke (Venezia)4 punti: Barrow (Bologna); Saponara (Fiorentina); Calhanoglu (Inter);Raspadori (Sassuolo); Deulofeu (Udinese)3 punti: Henderson (Empoli); Nico Gonzalez (Fiorentina); Luis Alberto(Lazio); L. Insigne (Napoli); Lo. Pellegrini e Abraham (Roma); Berardi(Sassuolo); Simeone e Caprari (Verona)--------------------------------------------------------------------------Ismajli (Empoli): salva sulla linea su tiro di ZanioloVergani (Salernitana): salva in extremis su Lozano che sta per calciaredal vertice dell’area piccolaErlic (Spezia): chiusure ripetuteBremer (Torino): l’anticipo su ScamaccaDemiral (Atalanta): tempestivo in chiusura di primo tempo in tackle suImmobileBani (Genoa): chiusure a ripetizione su Beto-----------------------------7 punti: G. Ferrari (Sassuolo)6 punti: Bani (Genoa); Tomori (Milan)5 punti: Koulibaly (Napoli)4 punti: Medel (Bologna); De Ligt (Juventus); Acerbi e Luiz Felipe(Lazio); Ibanez e Smalling (Roma); Yoshida (Sampdoria); Erlic (Spezia);Nuytinck (Udinese); Caldara (Venezia); Dawidowicz (Verona)-------------------------------------------Szczęsny (Juventus): sulla conclusione dal limite di LeãoBelec (Salernitana): evita un gol su tiro di Fabián RuizProvedel (Spezia): sul colpo di testa di Caputo, aiutato anche dal palo.Consigli (Sassuolo): su conclusione di SanabriaRadunovic (Cagliari): il rigore parato a BiraghiStrakosha (Lazio): si distende sul tentativo di MiranchukSilvestri (Udinese): doppio intervento in avvio su Ekuban e Yeboah----------------------------16 punti: Vicario (Empoli)15 punti: Sirigu (Genoa)13 punti: Skorupski (Bologna)12 punti: Audero (Sampdoria)11 punti: Musso (Atalanta)10 punti: Handanovic (Inter); Ospina (Napoli); Rui Patricio (Roma);Consigli (Sassuolo); Milinkovic-Savic (Torino)----------------------------------------------------------------------------8 assist: Milinkovic (Lazio)7 assist: Barella e Calhanoglu (Inter); Berardi (Sassuolo)6 assist: Luis Alberto (Lazio); Veretout (Roma)5 assist: Pasalic (Atalanta); Felipe Anderson (Lazio); Zielinski (Napoli);Mkhitaryan (Roma); Candreva (Sampdoria); Caprari (Verona)4 assist: Muriel e D. Zapata (Atalanta); Joao Pedro e Marin (Cagliari);Cambiaso (Genoa); Bernardeschi (Juventus); Pedro (Lazio); Hernandez e Leao(Milan); Insigne (Napoli); Caputo e Raspadori (Sassuolo); Lukic (Torino);Faraoni e Lazovic (Verona)-----------------------------------------------------Elmas (Napoli)Insigne (Napoli)Odriozola (Fiorentina)Joao Pedro (Cagliari)-----------------------------2 punti: Joao Pedro (Cagliari); Henderson (Empoli); Dzeko, Barella eLautaro Martinez (Inter); Morata (Juventus); Hernandez e Leao (Milan);Osimhen, Elmas e Insigne (Napoli); Simeone (Verona)------------------------------------------------Veseli (Salernitana) (2)Odriozola (Fiorentina)Bellanova (Cagliari)-----------------------------2 punti: Szczesny (Juventus); Veseli (Salernitana); Provedel (Spezia);Djidji (Torino); Ceccaroni (Venezia)------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che si è battuto di più, mostrando agonismo, grinta, senso diappartenenza-------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto il gesto tecnico più spettacolare, un dribbling, unafinta, un lancio di 50 metri, una rete stupenda--------------------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore (uno solo per ognigara) che ha compiuto l’intervento difensivo più efficace, una scivolata,una palla arpionata, la respinta non casuale di una palla-gol, la pallaconquistata nella propria area di rigore-----------------------------------In ogni partita il giornalista indica il portiere (uno solo per ogni gara)che ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva-------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che fannol’assist per un gol. Vengono presi in considerazione anche gli assist dacalci piazzati---------------------------------------------In ogni partita il giornalista indica il giocatore o i giocatori che sisono procurati un rigore a favore per aver subìto un fallo o per un toccodi mano di un difensore dopo un suo cross o un suo tiro-------------------------------------In ogni partita il collega indica il giocatore o i giocatori che hannocausato un rigore.