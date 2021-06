. L'assemblea di Lega odierna ha regalato un vero e proprio giallo sulla proposta di uno 'spezzatino' , ossia della distribuzione delle dieci partite di ogni giornata su dieci slot orari diversi (quattro il sabato, cinque la domenica e una il lunedì):. Ore di caos, proviamo a fare chiarezza.- Inizialmente la proposta era passata con 13 voti a favore e. Proprio le due società liguri e, in particolare, i loro presidenti, sono stati i principali oppositori dell'idea di una Serie A con dieci slot orari diversi: pertanto, Preziosi e Ferrero sono stati i più attivi per la revoca della decisione e la votazione di una- Una settimana per la valutazione di soluzioni migliori, ma da quale punto di vista? "Da tutti i punti di vista: tecnici, dei tifosi ed economici", ha spiegato Preziosi all'uscita dall'assemblea. E proprio nell'aspetto economico è da ricercare il principale nodo della vicenda:. Il punto sul quale insistono i club contrari, capitanati da Genoa e Sampdoria, è che, trattandosi di una modifica rispetto delle condizioni rispetto a quelle presenti nel bando assegnato alla fine di marzo. Sarà questo dunque l'aspetto attorno al quale si concentreranno le prossime discussioni dei club di A in attesa del nuovo confronto di settimana prossima: il giallo spezzatino orari è solo all'inizio.