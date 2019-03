Nuovo stadio per Inter e Milan? "Sì, ma sia comunale". Nuovo messaggio del sindaco di Milano Giuseppe Sala alle due società meneghine: "Bisogna trovare una formula perché sia di proprietà del Comune - riporta Ansa - con una concessione a lunghissimo termine. E' chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio".



Sala prosegue spiegando la possibile soluzione, secondo cui Inter e Milan una volta realizzato lo stadio "lo cedano con una concessione a lungo termine". Il Comune "non vuole speculare sul nuovo stadio, ma le squadre lo sanno bene. Inter e Milan stanno facendo una valutazione dal punto di vista economico e finanziario: il nuovo stadio costerà circa 5-600 milioni, credo stiano valutando anche il valore della ristrutturazione. C'è solo un vincolo che io pongo: non possiamo perderci. Francamente non so dire a che soluzione arriveranno, ma li sto invitando a presentare una proposta".