Joaquín Caparrós, direttore sportivo del Siviglia, continua a lavorare per assicurarsi Borja Mayoral. L'attaccante ex Wolfsburg può a breve lasciare il Real Madrid, mentre il giornale spagnolo As riporta le parole del presidente biancorosso. "È uno dei giocatori che seguiamo, ci siamo confrontati in merito al suo possibile arrivo", ha detto José Castro sull'attaccante cresciuto nel settore giovanile dei Blancos.