Nell’estate del 1973 ero appena stato assunto in quella grande scuola di giornalismo che era la “Gazzetta del popolo”, il quotidiano diretto da Giorgio Vecchiato. Uno dei capo redattori, personaggio colto e raffinato come soltanto certi siciliani riescono ad essere. Una sera si presentò in redazione accompagnato da un giovane vestito in modo trasandato e con lo sguardo vagamente allucinato. “”. Impietosa la presentazione fatta dallo zio.Dopo la chiusura del giornale andammo a cena in una bocciofila sul Po che teneva aperto fino a tardi.. La canzone si intitolava “Fetus”. Parole ermetiche e fin criptiche per una musica che ricalcava i canoni dello psichedelico. Quell’anno nella “hit” italiana furoreggiavano “Il mio canto libero” di Battisti, “Questo piccolo grande amore” di Baglioni e “Minuetto” di Mia Martini.. Soltanto Gipo Farassino, seduto due tavoli più in là, applaudì. Lui aveva orecchio.Poi, tra un agnolotto e la carne cruda innaffiati da un buon barbera, parlammo di tutto un po’.. Aveva giocato nell’, la squadra di Agrigento, come, il campione che non andava mai addosso all’avversario perché riusciva sempre ad anticiparlo. Proprio come cercava di fare Battiato il quale disse di aver visto un altro giovane che, nell’Atalanta, giocava a quel modo.e la stagione successiva sarebbe arrivato alla Juventus per scrivere la Storia del calcio universale.. Un’autentica ideologia, insomma, se non addirittura una fede laica. Proprio come l’arte attraverso la quale sia Pasolini e sia Battiato usarono con genialità per comunicare i loro pensieri. Una linea retta che partiva dall’empireo della filosofia per arrivare al cuore della cultura popolare a vantaggio della gente semplice di tutti i giorni. Ecco perché dal momento dell’era ”del cinghiale bianco” in avanti le opere di Battiato vennero giudicate e interpretate perciò che erano.. Nell’attesa sarebbe bello se, per rendergli omaggio e per consolare le nostre anime, riascoltassimo “Fleurs” il suo ventunesimo album che rappresenta un assoluto e inarrivabile capolavoro dell’intera sua produzione. Uno dei brani, dolcissimo e delicato, si intitola “Era di maggio”. Il mese delle rose che Battiato ha scelto per andarsene.e buon lavoro insieme con il coro degli angeli che ti aspetta per essere diretto date. Poi un giorno tornerai, magari nel corpo di un cinghiale bianco.