Minuto 82 di Fiorentina-Roma. Filippo Missori è a terra dopo aver subito fallo. Mourinho schizza dalla panchina, e come sottolinea Repubblica lo fa un po' a sorpresa considerata la partita (quasi un'amichevole) e l'entità del fallo, davvero lieve. Si accende una discussione animata con Vincenzo Italiano e parte del suo staff che il quarto uomo Gianluca Manganiello non riesce a calmare.



Per far accomodare di nuovo in panchina il portoghese serve un cartellino giallo. Per Mourinho è la quarta ammonizione della stagione, quella che gli costerà la squalifica in occasione di Roma-Spezia, match valevole per l'ultima giornata di Serie A, partita che cadrà dopo la finale di Europa League contro il Siviglia.



Il sipario sul biennio giallorosso di Mourinho è stato fissato il 31 maggio a Budapest. Ormai gli indizi su un addio del portoghese sono tanti, scrive sempre Repubblica. Gli ultimi due proprio a Firenze, con una squalifica cercata e voluta proprio per non presentarsi allo Stadio Olimpico il prossimo 4 giugno.