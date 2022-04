Il Sudtirol centra l'impresa: per la prima volta nella sua storia la squadra di Bolzano parteciperà alla Serie B, raggiungendo le altre due promosse dalla C, Bari e Modena. Decisiva per la squadra di Ivan Javorcic la vittoria per 2-0 sulla Triestina (doppietta di Casiraghi), il Sudtirol ha vinto così il girone A della Serie C con 90 punti, mentre il Padova di Oddo chiude secondo avendo perso contro la Virtus Verona e dovrà rigiocarsi i playoff.