La sua rincorsa è partita da Empoli, ovvero da una piccola oasi felice del calcio italiano dove nascono i talenti. Ora Traorè sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto in questi anni, sempre con il sorriso sulle labbra. Perché per Junior il calcio è principalmente gioia.. Dalla sua ci sono anche la giovane età, essendo solo un classe 2000, e ampi margini di miglioramento.Negli ultimi giorni è andato in scena un confronto a Ibiza tra i nuovi agenti di Traore, i fratelli Giuffrida, e gli uomini mercato del Milan Maldini e Massara.che sta lavorando su diversi profili per rinforzare il reparto offensivo. Al momento non ci sono le condizioni per aprire una trattativa ma le parti si risentiranno più avanti.