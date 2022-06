Il Milan per blindare Rafael Leao e prolungare l'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2024 ha offerto al ragazzo un contratto triplicato rispetto all'attuale ingaggio. Se accetterà il portoghese passerà dagli 1,5 milioni attuali a 4,5 milioni di parte fissa a cui si sta lavorando per aggiunger acnhe eventuali bonus.