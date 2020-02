, presso l'esclusiva municipalità di Calviá. Ne ha dato notizia stamani il sito d'informazione locale Ultima Hora ( https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/02/23/1143683/blanqueo-capitales-mallorca-imputado-famoso-agente-futbolistas.html ), che in un altro articolo connesso parla di un'operazione anti-riciclaggio internazionale di vasto raggio ( https://www.ultimahora.es/sucesos/ultimas/2020/02/22/1143491/blanqueo-capitales-millonario-mallorca.html ). All'indagine starebbero collaborando Europol e l'Agenzia Tributaria spagnola.. La notizia della perquisizione, che sarebbe durata circa 6 ore e è stata condotta dagli agenti della Guardia Civil, è stata resa nota soltanto stamani.. Riteniamo di avere capito chi sia costui, ma in mancanza di conferme ufficiali da parte delle fonti investigative ci asteniamo dal menzionarne nome e cognome.. L'articolo di Ultima Hora riferisce che la prossima settimana egli debba recarsi a Madrid per essere ascoltato dall'Audiencia Nacional.Dunque in Spagna il mondo del calcio continua a essere al centro dell'attenzione da parte delle autorità giudiziarie e fiscali.E se allora a innescare il procedimento furono le rivelazioni di Football Leaks, chissà che anche stavolta i documenti scovati dal whistleblower portoghese Rui Pinto non abbiano dato un apporto. Lo sapremo nelle prossime settimane. Per il momento rimane da registrare il fatto che Ramadani debba fare i conti col primo, vero ostacolo a una carriera che fin qui era stata una continua ascesa. Allievo del superagente israeliano Pini Zahavi, Ramadani ha saputo crescere abbastanza da rendersi autonomo.con sede in Germania. Lian Sport ha inaugurato una branca anche a Dublino, la Lian Sports Ireland Limited che successivamente è stata ribattezzata Primus Sports Consultancy Limited.Un rapporto sul quale noi di Calciomercato.com abbiamo più volte puntato l'attenzione ( https://www.calciomercato.com/news/le-mani-di-ramadani-sulla-fiorentina-dal-mercato-al-libero-acces-12006 ) e a proposito del quale abbiamo raccontato in esclusiva la curiosa traiettoria diche per una stagione è stato responsabile del mercato estero per la società viola, ma appena un anno dopo era già organico a Lian Sports, ciò che in seguito lo ha portato a incassare commissioni dalla stessa Fiorentina per intermediazione di trasferimenti a nome di Primus Sports ( https://www.calciomercato.com/news/la-fiorentina-sostiene-pereira-scelto-da-ramadani-e-l-uomo-piu-p-40106 ). Ma la Fiorentina non è il solo club italiano a avere lavorato con Ramadani.. E magari adesso molti fra questi club saranno chiamati a dare qualche chiarimento sulle manovre effettuate con Ramadani.