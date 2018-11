fino a diventare socio del maestro e a fare sistema a sé. Da questo intreccio tra il club viola e il fondatore di Lian Sports sono scaturite. Alcuni di alto livello, come. Ma anche mezze figure o mancate promesse come. Inoltre, il super-agente si è ritagliato un ruolo determinante nella conduzione di intrecci di mercato come quello che ha portato Marcos Alonso al Chelsea.Su questa vicinanza troppo stretta fra Fiorentina e Ramadani, molto si è speculato a Firenze. E a più riprese ci si è chiesti se si tratti di una situazione sana per la società di Viale Fanti. Qualche risposta a tale interrogativo la danno le, contenute in un articolo firmato da Costin Ṣtucan e pubblicato stamani dalla testata rumena Gazeta Sporturilor . Dal testo emerge un quadro sconcertante. Che vede in– Giunto a sorpresa nell'estate del 2015, Pedro Pereira ha fin lì realizzato la propria. Né rimangono tracce, in quello specifico settore, del suo passaggio in viola. Provvedono però i documenti menzionati da Football Leaks e da Costin Ṣtucan a svelare quali attività Pereira svolga dal suo ufficio dei Campini. Il primo aneddoto menzionato da Gazeta Sporturilor riguarda. Football Leaks aveva già parlato di Rautenberg citandolo come direttore della società Dito Trading and Consulting, con sede legale a Malta . Nell'estate del 2014 Dito percepisce una commissione da 1 milione di euro per il trasferimento del sedicenne difensore rumeno Cristian Manea dal Viitorul Constanta ai ciprioti dell'Apollon Limassol. I due club in questione sono chiacchierati da tempo. Il Viitorul è una società fondata e controllata da Gheorghe Hagi, che ne ha fatto lo sbocco nel calcio professionistico per i ragazzi della sua Accademia Hagi. Dal canto suo, l'Apollon Limassol è un esempio di club ponte per eccellenza, posto sotto la sfera d'influenza della coppia Zahavi-Ramadani. È grazie a questi club che viene aggirato il divieto imposto dalla Fifa alle Third Party Ownership (TPO), e reso effettivo dal 1° maggio 2015. L'Apollon è formalmente proprietario dei diritti economici dei calciatori, ma poi li gira in prestito o in via definitiva senza averli utilizzati. Nemmeno un minuto di gioco, come è anche il caso di Cristian Manea.Ma torniamo allo scambio di mail tra Pereira e Rautenberg. Stando a ciò che riferisce l'articolo di Gazeta Sporturilor,. Il che è già bizzarro, poiché sarebbe normale il contrario: l'agente che suggerisce al dirigente il nome di un allenatore. Ma la stranezza maggiore sta nel fatto che il club bisognoso di un allenatore sia non già la Fiorentina, bensì il Mouscron Peruwelz. Che è una società belga allora controllata da Pini Zahavi attraverso una società maltese, la Gol Football Limited.L'episodio della mail sarebbe di scarso significato, se rimanesse isolato. E invece Pedro Pereira va oltre. I documenti di Foootball Leaks parlano diA Lian Sports conoscono in tempo reale le prospettive di calciomercato della società viola.. Fra i nomi che vengono passati a Ramadani (come si può leggere dallo screenshot riprodotto nell'articolo della testata rumena), ci sono quelli dii Hernan Perez (allora in forza all'Espanyol), di Nkoudou del Marsiglia e di Gabriel del Santos. Successivamente si parla anche Dario Zuparic (del Pescara)., da realizzarsi preferibilmente nel weekend del 22 novembre 2015. A questo scopo, Pereira fa riferimento all'eventualità che l'incontro organizzato da “Tomo”. Che probabilmente è Tomislav Erceg, ex calciatore croato e attualmente agente affiliato a Lian Sports.. E a partire da marzo Pereira, pur essendo ancora dipendente della Fiorentina (se ne andrà a fine maggio), comincia già a lavorare per il suo club successivo, il Nottingham Forest. Con Giannis Vrentzos, uomo di fiducia del proprietario Evangelos Marinakis (che possiede anche l'Olympiacos Pireo), scambia messaggi per stabilire chi debba essere il nuovo allenatore del club inglese e quale la sede del ritiro pre-campionato. In quei messaggi, Ramadani viene messo in copia tra i destinatari.– Mae perciò prova a fare da garante sulle sorti del figlio d'arte. Hagi arriva alla Fiorentina a luglio 2015. Un mese dopo l'insediamento di Pereira, fa notare Ṣtucan.. Ma il figlio d'arte non mantiene le aspettative.(che nello staff viola ricopre allora il ruolo di osservatore). E qui c'è un'altra bizzarria sottolineata da Gazeta Sporturilor: la mail viene inserita in thread di discussione interna fra dirigenti viola sulle prospettive di calciomercato. Ramadani può beatamente leggersi pure quelle informazioni. Nell'estate del 2017, un anno dopo il ritorno di Corvino, Hagi junior viene ceduto. Senza che però i rapporti fra Ramadani e la Fiorentina si affievoliscano. Anzi. Nella Primavera viola continuano a arrivare calciatori targati Lian Sports: il greco Georgios Antzoulas e lo spagnolo Tófol Montiel. E poi c'è Marko Hanuljak.– Già, Hanuljak. Se ne parlò in estate, a proposito del suo misterioso passaggio dal Royal Excel Mouscron prima che arrivasse in viola . Il club belga, adesso, è formalmente non più sotto il controllo di Pini Zahavi. Che non lo sia anche di fatto, è tutto da dimostrare. Di sicuro c'è che ieri, anche in conseguenza delle recenti rivelazioni di Football Leaks, il club belga è stato oggetto di una perquisizione . E a essere in ballo è l'eventualità (vietata) che il Mouscron sia stato sotto il controllo di uno o più agenti. Il tempo dirà. Resta da sciogliere un interrogativo:Come detto in un passaggio dell'articolo,(3. continua)@pippoevai