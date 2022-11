Umirati u lepoti, "Laha caratterizzato una storia centenariaproprio perché il motto del movimento èQuesto tipo di scuola ha generato fuoriclasse come Dejano Dragan, ma non ha quasi mai portato vittorie nei massimi tornei internazionali: è curioso che la, assieme alla Croazia massima erede di quella concezione, riparta proprioper riformulare il diktat, ai Mondiali in Qatar: "Non morire nella bellezza" e per una volta arrivare,, fino in fondo alla competizione. L'esigente pubblico di Belgrado questa volta avrà pane per i suoi denti:da semprefino a generare un mix che potrebbe rivelarsi perfetto. Dopol'obiettivo ora ècome mai è accaduto nella storia, in uno dei gruppi più difficili, il G,Le Aquile vogliono esseredopo la rifondazione conun gruppo dall’enorme potenziale offensivo.Rajković (Maiorca),, Dmitrović (Siviglia)., Pavlović (Salisburgo), Veljković (Werder Brema), Stefan Mitrović (Getafe), Mladenović (Legia Varsavia), Babić (Almeria), Eraković (Stella Rossa).Račić (Braga), Maksimović (Getafe), Gudelj (Siviglia),),, Živković (PAOK Salonicco), Grujić (Porto),Aleksandar Mitrović (Fulham),Tadić (Ajax),; Veljkovic,, Pavlovic; Tadic,, Gudelj,; Mitrovic,La Serbia si è qualificata ai Mondiali in Qatar grazie alla splendida vittoria del Gruppo A delle qualificazioni europee,all'Estadio da Luz di Lisbona, vincendo per 2-1la sfida decisiva per il primo posto, ottenuto proprio per 3 punti, 20 contro i 17 dei lusitani.negli spareggi, conclusi con 6 vittorie, 2 pari (uno col Portogallo) e 0 sconfitte, 18 gol realizzati e 9 subiti.24 novembre, ore 20 - Brasile-Serbia28 novembre, ore 11 - Camerun-Serbia2 dicembre, ore 20 - Serbia-Svizzeraper il sopraffino talento della Serbia, che può contare su interpreti importanti in tutti i ruoli, anche se a spiccare sono soprattuttouno su tutti,forza straripante e tecnica che possono spaccare le partite, come testimoniato nella Lazio di Maurizio Sarri. SMS piace a mezza Europa e con il Mondiale vuole affermarsi definitivamente tra i migliori centrocampisti del mondo. Davanti la coppia di gemelli diversi,, due centravanti differenti con una qualità in comune, la fame del gol, mentre sulle fasce ci sarannopronti a mettere una miriade di palle pericolose in area di rigore, con qualità e imprevedibilità. Tante le conoscenze della nostra Serie Afratello minore di Sergej,fino. Insomma, grande abbondanza di talento ma anche tanta consistenza: non "morire" questa volta non è un'utopia.@AleDigio89