Tra le società che si sono messe sulle tracce di Andrea Belotti c'è anche l'Inter. Nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse lasciare il club nerazzurro, Beppe Marotta dovrebbe intervenire sul mercato per acquistare un nuovo attaccante e il capitano del Torino è uno di quelli che sono seguiti con maggiore interesse.



Non sarà però facile convincere il presidente granata, Urbano Cairo, a cedere il Gallo: il Torino anche nella prossima stagione vorrebbe infatti ripartire da Belotti, ma è invece disposto a cedere Simone Zaza, che già a gennaio era stato cercato dall'Inter. Resta da capire se il club nerazzurro è ancora interessato all'ex Valencia e Sassuolo.