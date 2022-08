Peer Schuurs è l'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare la difesa, per questo motivo la società granata è pronta ad alzare l'offerta all'Ajax per il cartellino del giocatore da 12 a 13 milioni di euro.



Il Torino ha già un'intesa con il centrale olandese ma deve ancora trovare quello con l'Ajax: il club di Amsterdam chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il giocatore e il Torino sta ora provando ad avvicinarsi a quella cifra.