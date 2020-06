Andrea Belotti non è in vendita: è questo il messaggio lanciato dal Torino alle società che hanno mostrato un interesse, anche minimo, nei confronti dell'attaccanti. Dall'Inter alla Fiorentina e al Napoli in Italia, fino ad arrivare al Monaco in Francia, le pretendenti al Gallo non mancano ma il presidente granata, Urbano Cairo, non vuole lasciarlo partire. Anzi, vuole anche rinnovargli il contratto.



I primi contatti tra la società granata e l'entourage di Belotti ci sono già stati: l'obiettivo del Torino è quello di arrivare al più presto a un accordo per il rinnovo del contratto del capitano.