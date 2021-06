Finché l'Italia sarà in corsa all'Europeo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, non ascolterà nessuna offerta per Andrea Belotti: la speranza del patron granata è che, con qualche gol pesante, il Gallo possa far lievitare il prezzo del suo cartellino.



Nel frattempo, secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il presidente granata avrebbe fatto sapere alla Roma qual è l'attuale il prezzo di Belotti: 34 milioni di euro.