A partire dalla prossima stagione non sarà più Robe di Kappa a produrre il materiale tecnico del Torino. Il contratto tra l’azienda e la società granata terminerà a fine campionato e per il campionato 2018/2019 il club del presidente Urbano Cairo ha già trovato l’accordo con un nuovo sponsor tecnico: Joma.



La durata dell’accordo tra il Torino e l'azienda spagnola, che in Italia è sponsor tecnico anche di Atalanta e Sampdoria, durerà due anni, con possibilità di rinnovo per altre due stagioni. Robe di Kappa è lo sponsor tecnico del Torino dalla stagione 2008/2009.