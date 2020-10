Il Torino nelle ultime ore si è fatto avanti per Joao Mario. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, è alla ricerca di rinforzi di qualità per il centrocampo e il portoghese è considerato l'opzione giusta, considerando anche che il calciatore non rientra nei piani dell'Inter.



L'idea del Torino è quella di riuscire ad ottenere Joao Mario in prestito con un contribuito da parte dell'Inter per pagare l'ingaggio del calciatore: i 2,5 milioni che percepisce di stipendio sono infatti superiori al tetto salariale imposto dal presidente Urbano Cairo.