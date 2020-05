Con il passare dei giorni Leonardo Semplici è sempre più lontano dal Torino. L'ex allenatore era uno dei tecnici presi in considerazione per la prossima stagione dalla società granata ma non è la prima scelta.



Se Moreno Longo andrà via, a sostituirlo sarà con ogni probabilità uno tra Marco Giampaolo e Ivan Juric. Ma anche Rolando Maran, che piace molto come tecnico a Davide Vagnati, potrebbe avere qualche possibilità. Molto più defilato invece l'ex allenatore della Spal.