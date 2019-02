Gli attaccanti stanno segnando poco, Andrea Belotti è fermo a sette reti, Iago Falque a quattro, Simone Zaza a una, ma il Torino in questa stagione si sta rivelando una vera e propri cooperativa del gol. Lo dimostrazione il fatto che, esclusi i tre portieri, sono solamente quattro i giocatori di movimento che non sono andati a segno in questo campionato: i difensori Emiliano Moretti, Koffi Djidji, Gleison Bremer e l'attaccante esterno Vittorio Parigini.



Uno dei segreti del Torino di Walter Mazzarri è la capacità di mandare in gol tanti giocatori differenti, l'ultimo ad essersi aggiunto alla lista è Ola Aina, autore del colpo di testa che ha permesso ai granata di battere 1-0 l'Udinese.