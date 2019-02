In casa Torino il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi si sono già messi al lavoro per iniziare a costruire la squadra del futuro. Tra i giocatori tenuti sotto osservazione dai dirigenti granata, come riporta l'edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, c'è anche Luka Bogdan del Livorno.



Difensore centrale di nazionalità croata, classe 1996, Bogdan si sta mettendo in luce in questo campionato di serie B. Da alcuni mesi è diventato uno dei titolari della formazione toscana, ha finora collezionato diciassette presenze e ha segnato anche una rete, contro il Lecce.