Il Torino si muove, ufficiosamente, per Ivan Juric. Secondo quanto riferisce Tuttosport, tra i club che hanno messo nel mirino l'allenatore croato, in uscita dall'Hellas Verona, c'è anche quello guidato da Urbano Cairo che, in compagnia del ds Vagnati, ha incontrato a Milano uno dei candidati più forti alla successione di Davide Nicola.



Juric è tecnico molto apprezzato in Serie A dopo le due ottime stagioni in gialloblù e ha manifestato il desiderio di mettersi alla prova in un contesto e con un progetto maggiormente ambiziosi. Anche il Cagliari, che pensa pure a Ranieri in caso di addio a Semplici, Fiorentina e Genoa hanno effettuato qualche sondaggio per Juric, che nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere le riserve. Nel frattempo, va registrato il forte inserimento del Torino, desideroso di lasciarsi alle spalle una stagione di grande sofferenza per tornare a pensare in grande.