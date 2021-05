Tra i giocatori seguiti dal Torino per la prossima stagione c'è anche il difensore croato Mario Vuskovic. Classe 2001, il centrale è uno dei più interessanti prospetti del calcio balcanico ma portarlo in granata non sarà affatto semplice.



Il dt Davide Vagnati dovrà infatti colmare la distanza tra quanto offerto, circa 3 milioni di euro, e quanto richiesto dall'Hajduk Spalato, 5 milioni di euro. La trattativa potrebbe essere ancora molto lunga, senza considerare che su Vuskovic c'è anche l'interesse di altri club.