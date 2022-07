Jason Denayer è ora l'obiettivo numero del Torino per rinforzare la difesa e sostituire Gleison Bremer, trasferitosi alla Juventus. Il centrale belga è svincolato e può quindi arrivare a parametro zero, ma bisogna trovare l'accordo per l'ingaggio.



Denayer chiede 2 milioni di euro all'anno, la richiesta del Torino è al momento inferiore ma Vagnati ha fretta di chiudere e l'obiettivo è quello di portare a termine l'acquisto del difensore belga in settimana.